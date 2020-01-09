Полиция Приангарья: Количество преступлений в новогодние праздники сократилось

За время новогодних и рождественских праздников в полицию Иркутской области поступило почти 9 тысяч сообщений о происшествиях. В сравнении с прошлым годом оснований для возбуждения уголовных дел стало меньше на 13 фактов (287 против 300). Кроме этого, с 81 до 72 сократилось число тяжких и особо тяжких деяний, с 22 до 13 уменьшилось количество грабежей (половина из которых уже раскрыты), краж чужого имущества – со 109 до 99 (в 40 случаях подозреваемые установлены или уже задержаны). Разыскано 15 без вести пропавших граждан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В целом, количество совершенных преступлений за этот период стало самым низким за последние 5 лет. К примеру, в 2016 году возбуждены уголовные дела по 493 преступлениям.

Второй год подряд в регионе за праздники не совершено ни одного разбойного нападения. В свою очередь, причиной многих противоправных посягательств на бытовой почве по-прежнему является злоупотребление алкоголем. Чтобы предотвратить появление на праздничных столах некачественного или опасного для здоровья фальсификата, полицейские ежедневно проводили рейдовые и оперативные мероприятия. Принятые меры позволили изъять из незаконного оборота 2,6 тысяч литров сомнительного спиртного.

Значительные силы сотрудников ОВД были сосредоточены на многочисленных массовых мероприятиях. Активную помощь полиции оказывали коллеги из Росгвардии, работники частных охранных рганизаций, представители народных дружин, казачества, курсанты. В результате совместной деятельности, серьезных инцидентов в местах массовых гуляний допущено не было.

Между тем, дорожная обстановка на загородных и федеральных трассах была сложной. В результате ДТП погибло 8 человек, еще 88 травмированы. Серьезные аварии произошли в Братске и Братском районе, где в трех ДТП погибло 4 человека, 11 пострадали. В одном из них у вероятного виновника установлено состояние опьянения. Всего же полицейские 376 пьяных водителей, из которых 43 задержаны повторно и, теперь они подлежат привлечению уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Им грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.