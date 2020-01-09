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В Иркутской области 10 января пойдет снег

9 января 2020

В Иркутской области 10 января будет переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, в Катангском и западных районах местами небольшой снег, днем местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный с переходом днём на  юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с,  местами порывы до 12 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, в Катангском районе -18,-23º, местами -28,-33º, днем -8,-13°,  в пониженных формах рельефа -18,-23°.

В Иркутске переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -14,-16°, днем -10,-12°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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