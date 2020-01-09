Производитель Sukhoi Superjet 100 подал миллиардный иск к «ИрАэро»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей.

Как сообщает РИА Новости, иск был получен 30 декабря, ГСС намерена взыскать с «ИрАэро» более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.

В парке «ИрАэро» весной прошлого года было девять Superjet, всего она обладает примерно 30 авиалайнерами, выполняя полеты по десяткам направлений по России и за рубеж.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 – это российский региональный 100-местный самолет нового поколения, разработан и произведен компанией АО «Гражданские самолеты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полет состоялся в мае 2008 года. В 2011 году первый серийный самолет SSJ 100 был введен в эксплуатацию.

«Гражданские самолеты Сухого» (входят в «Сухой», структуру ОАК) – разработчик и производитель самолета SSJ100. Компания создана в 2000 году, полностью принадлежит компании «Сухой».