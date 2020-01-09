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Установлены тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области на 2020 год

9 января 2020

С 1 января 2020 года для населения, проживающего в городских населенных пунктах Иркутской области, и приравненных к нему категорий потребителей, установлен тариф на электрическую энергию 1,11 руб./кВт ч, который будет действовать по 30 июня 2020 года. С 1 июля текущего года тариф составит 1,17 руб./кВт ч. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 января по 30 июня 2020 года тариф составит 0,777 руб./кВт ч, с 1 июля текущего года 0,819 руб./кВт ч.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения в Приангарье остаются самыми низкими на территории РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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