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Власти Приангарья намерены больше уделить внимания новому производству в Усолье-Сибирском

9 января 2020

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил два предприятия, которые являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Напомним, ТОСЭР «Усолье-Сибирское» работают с февраля 2016 года. На 1 декабря 2019 года зарегистрировано 14 резидентов, которые создали 437 новых рабочих мест, вложили более 380 млн рублей инвестиций.

Как отметил по итогам посещения предприятий-резидентов Игорь Кобзев, власти региона намерены уделять особое внимание поддержке новых производств. Это позволит развивать экономику муниципалитетов, повышать их доходную базу, создавать рабочие места.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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