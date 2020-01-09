Власти Приангарья намерены больше уделить внимания новому производству в Усолье-Сибирском

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил два предприятия, которые являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщили в региональном правительстве.



Напомним, ТОСЭР «Усолье-Сибирское» работают с февраля 2016 года. На 1 декабря 2019 года зарегистрировано 14 резидентов, которые создали 437 новых рабочих мест, вложили более 380 млн рублей инвестиций.

Как отметил по итогам посещения предприятий-резидентов Игорь Кобзев, власти региона намерены уделять особое внимание поддержке новых производств. Это позволит развивать экономику муниципалитетов, повышать их доходную базу, создавать рабочие места.