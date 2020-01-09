Прогноз курса доллара на январь 2020 года

Информационное агентство Finam.ru выяснило мнение пользователей портала о том, каким будет курс американской валюты в январе 2020 года. Участники опроса ожидают, что по итогам первого месяца года рубль немного ослабнет к доллару: консенсус-прогноз на конец месяца составил 62,68 руб./$ при курсе на середину дня 30 декабря 61,81 руб./$ (на 15:30 мск).

Мнения аналитиков инвестиционных компаний и банков в среднем дают близкий результат, хоть и демонстрируют при этом высокую волатильность. «На данном этапе, помимо весьма благоприятной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках, российскую валюту поддерживают продолжающийся приток денег нерезидентов на отечественные фондовые и долговые площадки, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. И при сохранении текущей конъюнктуры на мировых рынках рубль в январе может вплотную приблизиться к уровню 60 за доллар. В целом же в первом месяце 2020 года пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 60-64», — считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

С начала года рубль укрепился к доллару на 13%, напоминает аналитик Фридом Финанс Георгий Ващенко: «Мы полагаем, что снижение пары подходит к концу». В компании Invest Heroes, напротив, ожидают в первом квартале 2020 года «поход доллара к 60-61 рублям на фоне позитивной сырьевой конъюнктуры и сезонного фактора». «С фундаментальной точки зрения мы по-прежнему уверены, что рублю ничего не угрожает», — утверждает Дмитрий Полевой из РФПИ.

В начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 за доллар — этому способствует улучшению геополитического фона по России, прогнозирует главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По её оценкам, во второй половине 2020 курс рубля будет находится в диапазоне 65-70 за доллар с вероятным выходом на отметку 70 рублей за доллар в случае неблагоприятного сценария. «В 2020 году ожидаем среднегодового курса пары на уровне 64-65 рубля за доллар», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

В том, что рубль возвращает себе статус защитного актива, убеждён преподаватель Учебного центра ГК «ФИНАМ» Марк Шоскальне: «Принятое пять лет назад решение отказаться от валютных интервенций, осторожная политика процентных ставок и ужесточение бюджетных правил обусловило тот факт, что РФ вступает в 2020 год с международными резервами в объёме свыше половины триллиона долларов. В 2020 году рубль может вновь остаться в лидерах, предлагая инвесторам защиту на фоне опасений по поводу торговой войны между США и Китаем, свидетельствует опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров».