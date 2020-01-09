Детский журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия «Золотой фонд прессы - 2020»

Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия первой степени по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы - 2020». Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Группа экспертов оценила представленные на конкурс экземпляры по семи критериям. Для детских изданий это познавательность, информативность, наличие развивающих материалов, игр, эксклюзивность материалов, качество художественного оформления, жанровое разнообразие, соответствие материалов интересам детей и соответствие гигиеническим требованиям, предъявляемым к детским журналам и газетам.

Знака отличия «Золотой фонд прессы - 2020» удостоены 189 изданий из всех регионов России. Вручение награды состоится в апреле в Москве на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития». Журнал «Сибирячок» получает такую награду ежегодно, начиная с 2006 года.

Напомним, в декабре 2019 года детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» стал обладателем знака качества «Лучшее – детям». Присвоение знака подтверждает безопасность и качество продукции. Сертификат и разрешение на применение знака качества выдан на два года.