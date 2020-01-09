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Иркутян приглашают на строительство иордани

9 января 2020

На заливе Якоби началось строительство ледяного комплекса «Иркутская Иордань». Как сообщается на сайте Александро-Невского храма, нужно будет очистить территорию комплекса от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Помочь могут все желающие. 


Строительство комплекса будет продолжаться вплоть до 19 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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