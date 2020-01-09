Иркутян приглашают на строительство иордани

На заливе Якоби началось строительство ледяного комплекса «Иркутская Иордань». Как сообщается на сайте Александро-Невского храма, нужно будет очистить территорию комплекса от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Помочь могут все желающие.
Строительство комплекса будет продолжаться вплоть до 19 января.
Новости
Иркутян приглашают на строительство иордани9 января 2020
На заливе Якоби началось строительство ледяного комплекса «Иркутская Иордань». Как сообщается на сайте Александро-Невского храма, нужно будет очистить территорию комплекса от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Помочь могут все желающие.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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