Иркутян приглашают на строительство иордани

На заливе Якоби началось строительство ледяного комплекса «Иркутская Иордань». Как сообщается на сайте Александро-Невского храма, нужно будет очистить территорию комплекса от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Помочь могут все желающие.

Строительство комплекса будет продолжаться вплоть до 19 января.