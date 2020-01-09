С 1 января 2020 года проиндексированы региональные выплаты льготным категориям граждан Иркутской области

С 1 января 2020 года с учетом индексации на 1,03 увеличены размеры ежемесячных денежных выплат в Иркутской области. Они составят для категории «дети войны» - 500 рублей, отдельных категорий неработающих граждан - 499 рублей. Труженики тыла и ветераны труда будут получать 525 рублей ежемесячно, ветераны труда Иркутской области - 504 рубля, реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий - 477 рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Индексация коснется социальных выплат неработающим гражданам до 80 лет, которые прежде трудились в сфере физической культуры, имеют одно из следующих званий: «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Также индексация распространяется на выплаты неработающим пенсионерам, имеющим звание «Заслуженный врач России», со стажем в спортивной медицине не менее десяти лет. Ежемесячная выплата составит 4 058 рублей. Для тех же категорий граждан, но достигших возраста 80 лет, - 8 116 рублей.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, получавшим персональные пенсии союзного значения, составит 6 325 рублей; гражданам, получавшим персональные пенсии республиканского значения, награжденным орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденом Ленина, удостоенным звания лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, – 4 744 рубля; гражданам, получавшим персональные пенсии местного значения, а также гражданам, достигшим на 20 августа 1992 года возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, и имевшим право на персональные пенсии в соответствии с постановлением Совета Министров СССР, – 3162 рубля.

Увеличиваются ежемесячные доплаты к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и составят: инвалидам I группы – 6 325 рублей, инвалидам II группы – 5 060 рублей, инвалидам III группы – 4 111 рублей.

Размер пособия на ребенка составит: в южных районах Иркутской области – 306 рублей, в северных – 331 рубль. Размер пособия на детей одиноких матерей: в южных районах Иркутской области составит 612 рублей, в северных – 663 рубля. Размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: для южных районов Иркутской области 459 рублей, для северных – 497 рублей.

Напомним, с 1 января 2020 года увеличивается размер единовременной выплаты при рождении ребенка: с 5 до 10 тысяч рублей для семей, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, и в которых ребенок рожден после 31 декабря 2019 года.