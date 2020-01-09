Новости

Чаще всего просрочку по оплате допускают водители, продавцы и рабочие

9 января 2020

По данным СРО НАПКА, более трети от всех должников приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т.д. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации. 



Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы - 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т.д.) – 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка – в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств.  
Далее идут офисные специалисты (менеджеры по продажам, секретари и т.д.), в совокупности на долю этого сегмента приходится порядка 15-20%.  

Наиболее дисциплинированная категория – это военнослужащие. Их доля в портфеле должников не более 0,6%. Служебная дисциплина оказывает влияние и на гражданскую жизнь: она подразумевает умение планировать  и ответственно относиться к своим обязательствам. Наличие исполнительного производства также может помешать дальнейшему продвижению по службе. Данные факторы в совокупности делают данную категорию профессий наиболее дисциплинированной.

Кроме того, в TOP-3 платежеспособных граждан входят  учителя и врачи с долей 0,3% – для данной категории важна общественная репутация и уважения, а наличие просрочки позитивно на них абсолютно точно не отразится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Потерянная пятилетка». Как и почему россияне научились экономить
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании