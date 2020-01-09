Школа в 7 а микрорайоне Ангарска будет сдана в эксплуатацию 15 февраля

В Ангарском городском округе школу №38 планируют сдать в эксплуатацию в августе. Как сообщили в региональном правительстве, сейчас там проходит капитальный ремонт. На это время все 600 учащихся переведены в школу №4. Общая стоимость ремонтных работ составляет 217 млн рублей, средства выделены из областного и муниципального бюджетов.

Сейчас ремонтируют крышу и вентилируемый фасад, проводится обустройство спортивных и игровых площадок, стадиона и других сооружений. Подрядчикам предстоит выполнить электромонтажные работы, ремонт системы водоснабжения и канализации, систем отопления и вентиляции, будет обновлен фасад здания, обустроены тротуары и ограждения, смонтировано наружное освещение.

- В планах ремонт системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, установка охранной видеосистемы и контроля управления доступом, - пояснил глава региона Игорь Кобзев.

В 7 а микрорайоне школу сдадут в эксплуатацию 15 февраля. Здание начали возводить еще в 1992 году, но строительство неоднократно приостанавливали. В 2016 году объект был включен в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Общая стоимость завершения объекта составляет 868 миллионов рублей, доля муниципалитета в софинансировании школы – 25% от этой суммы, оставшиеся средства – из регионального бюджета.

- Школа отвечает всем современным требованиям. Здесь будет 33 класса, просторная столовая, плавательный бассейн на 25 метров, два спортивных зала. 1 образовательное учреждение откроет двери, - рассказал Игорь Кобзев.

В конце июня 2020 года будет сдан детский сад на 220 мест в 22 микрорайоне. Стоимость строительства - 240 млн рублей, из них 140 млн рублей из федерального бюджета, 89 млн – из областного, 11 млн – из местного. Новый детсад поможет решить вопрос с устройством в дошкольные образовательные учреждения в Ангарском городском округе малышей до двух лет.