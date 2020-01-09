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Первый вебинар в новом году «Маркировка товаров в 2020 году»

9 января 2020

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в первом в новом году открытом вебинаре «Маркировка товаров в 2020 году». Вебинар состоится в среду, 15 января 2020 года. Начало в 13:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке

Пилотный проект по маркировке обуви действует в России с 2018 года, а в 2019 году она стала обязательной для производителей и продавцов обуви. В 2020 году к этой группе товаров добавятся новые категории. На вебинаре поговорим о том, какие шаги нужно будет предпринять для соблюдения российского законодательства и в какие сроки это нужно будет сделать. 

Основные темы вебинара:

  • Что такое маркировка товаров и для чего она нужна;
  • Какие товарные группы попадут под маркировку. Сроки перехода на маркировку;
  • Переход с патентной системы налогообложения (ПСН) и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) при работе с маркировкой. Сроки перехода и перечень компаний, которых касается данный переход;
  • Необходимое оборудование для маркировки;
  • Маркировка остатков и электронный документооборот (ЭДО). Как это работает?

Вебинар проведет руководитель направления онлайн-касс компании «Астрал-М» Евгений Мео. 

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Кроме того, открыта регистрация на курс-бестселлер «Как прочитать человека за 5 минут», который также стартует 15 января 2020 года Преподаватель курса - эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект» Кристина Петрухнова. 

Курс будет полезен всем, кто хотел бы научиться «читать человека как открытую книгу» и добиваться высоких результатов в переговорах. Курс содержит несколько коротких видео-уроков с четкими инструкциями по взаимодействию с каждым типом людей. 

В 2019 году вебинар «Человек как на ладони», который лег в основу курса «Как прочитать человека за 5 минут», стал абсолютным лидером по просмотрам и регистрациям среди вебинаров проекта Университета бизнеса УРАЛСИБ. 

Регистрация на курс по ссылке.


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