Первый вебинар в новом году «Маркировка товаров в 2020 году»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в первом в новом году открытом вебинаре «Маркировка товаров в 2020 году». Вебинар состоится в среду, 15 января 2020 года. Начало в 13:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.

Пилотный проект по маркировке обуви действует в России с 2018 года, а в 2019 году она стала обязательной для производителей и продавцов обуви. В 2020 году к этой группе товаров добавятся новые категории. На вебинаре поговорим о том, какие шаги нужно будет предпринять для соблюдения российского законодательства и в какие сроки это нужно будет сделать.

Основные темы вебинара:

Что такое маркировка товаров и для чего она нужна;

Какие товарные группы попадут под маркировку. Сроки перехода на маркировку;

Переход с патентной системы налогообложения (ПСН) и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) при работе с маркировкой. Сроки перехода и перечень компаний, которых касается данный переход;

Необходимое оборудование для маркировки;

Маркировка остатков и электронный документооборот (ЭДО). Как это работает?

Вебинар проведет руководитель направления онлайн-касс компании «Астрал-М» Евгений Мео.

Кроме того, открыта регистрация на курс-бестселлер «Как прочитать человека за 5 минут», который также стартует 15 января 2020 года Преподаватель курса - эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект» Кристина Петрухнова.

Курс будет полезен всем, кто хотел бы научиться «читать человека как открытую книгу» и добиваться высоких результатов в переговорах. Курс содержит несколько коротких видео-уроков с четкими инструкциями по взаимодействию с каждым типом людей.

В 2019 году вебинар «Человек как на ладони», который лег в основу курса «Как прочитать человека за 5 минут», стал абсолютным лидером по просмотрам и регистрациям среди вебинаров проекта Университета бизнеса УРАЛСИБ.

Регистрация на курс по ссылке.