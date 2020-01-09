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Банк «Восточный» предоставил возможность закрыть карты и кредиты в сторонних банках без оплаты процентов и комиссии за перевод

9 января 2020

Новые клиенты «Восточного», которые оформят кредитную карту «Рассрочка на все», могут использовать ее для беспроцентного рефинансирования кредитов сторонних банков. Теперь с помощью кредитного лимита по данной карте можно закрыть кредитные обязательства в других банках без комиссии.

С помощью карты «Рассрочка на все» можно погасить кредит в другом банке на сумму от 55 до 300 тысяч рублей без процентов  в случае полного погашения задолженности до конца льготного периода. При этом предоставления закрывающих документов не требуется.  Также у карты есть и другие преимущества. Например, льготный период является возобновляемым – 90 дней без процентов начинаются для новых операций каждый месяц – и распространяется не только на безналичные покупки, но и на снятие наличных в банкомате.

«Отмена комиссии за перевод в целях рефинансирования расширяет возможности использования карты «Рассрочка на все», делая ее не только удобным платежным инструментом, но и одним из самых простых способов закрыть кредиты или кредитные карты в другом банке», – отметил Николай Алтунин, директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный».

Подробнее о кредитной карте «Рассрочка на все»  можно узнать на сайте банка «Восточный»:  https://www.vostbank.ru/client/credit-card/rassrochka/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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