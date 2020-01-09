Солид Банк – член «НФА» по инвестиционному консультированию

24 декабря 2019 г. Совет директоров СРО «НФА» утвердил членство АО «Солид Банк» в отношении деятельности по инвестиционному консультированию.

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) является ведущим профессиональным объединением участников российского финансового рынка, учрежденным в январе 1996 года крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями рынка государственных ценных бумаг при поддержке Минфина РФ и Банка России. СРО НФА работает с Банком России как регулятором на финансовых рынках и имеет статус саморегулируемой организации в отношении 6 видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности спецдепозитариев, эффективно выполняя установленные для СРО функции.

Солид Банк является членом СРО «НФА» с 12 ноября 2008 г., в декабре 2019 банк утвержден в реестре членов СРО в в отношении деятельности по инвестиционному консультированию.

Напомним, в декабре 2018 г. вступили изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», в результате которых на рынке ценных бумаг появилась новая профессиональная деятельность — инвестиционное консультирование, которая регламентируется строгими требованиями регулятора.

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