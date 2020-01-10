Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.



Аналитики агентства отметили конкурентные позиции Солид Банка в ДВФО и Камчатском крае, приемлемую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска, а также удовлетворительную позицию по капиталу. Агентство о положительно оценивает рост запаса балансовой ликвидности и считает ликвидную позицию банка удовлетворительной.



«Повышение кредитного рейтинга – это, безусловно, очень позитивное событие, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Мы продуктивно поработали, успешно завершили год, новый рейтинг – закономерный результат эффективного труда специалистов всего банка. Данная новость закладывает хороший фундамент для дальнейшего развития и укрепления позиций на рынке финансовых услуг. Как отмечено аналитиками рейтингового агентства, Солид Банк является высококонкурентным в домашнем регионе – в ДВФО, это соответствует ожиданием акционеров, в том числе, японских. Следуя стратегии 2019-2021, мы планируем двигаться в направлении роста показателей капитала и повышения эффективности деятельности в результате осуществления мероприятий по погашению просроченной задолженности и непрофильных активов, а также наращиванию кредитного портфеля за счет новых клиентов».



АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал – в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 19 подразделений банка, из них 13 расположены на территории ДВФО. Основными бенефициарами банка являются В.В. Семернин и члены его семьи (в совокупности владеют 49,12% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, 45,42% акций).