Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Аналитики агентства отметили конкурентные позиции Солид Банка в ДВФО и Камчатском крае, приемлемую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска, а также удовлетворительную позицию по капиталу. Агентство о положительно оценивает рост запаса балансовой ликвидности и считает ликвидную позицию банка удовлетворительной.
«Повышение кредитного рейтинга – это, безусловно, очень позитивное событие, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Мы продуктивно поработали, успешно завершили год, новый рейтинг – закономерный результат эффективного труда специалистов всего банка. Данная новость закладывает хороший фундамент для дальнейшего развития и укрепления позиций на рынке финансовых услуг. Как отмечено аналитиками рейтингового агентства, Солид Банк является высококонкурентным в домашнем регионе – в ДВФО, это соответствует ожиданием акционеров, в том числе, японских. Следуя стратегии 2019-2021, мы планируем двигаться в направлении роста показателей капитала и повышения эффективности деятельности в результате осуществления мероприятий по погашению просроченной задолженности и непрофильных активов, а также наращиванию кредитного портфеля за счет новых клиентов».
АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал – в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 19 подразделений банка, из них 13 расположены на территории ДВФО. Основными бенефициарами банка являются В.В. Семернин и члены его семьи (в совокупности владеют 49,12% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, 45,42% акций).
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB10 января 2020
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.