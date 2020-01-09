«Связь-Банк» сообщает об изменении с 1 января 2020 года тарифов для юридических лиц и ИП

С 01.01.2020 года вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов «корпоративного бизнеса» ‑ юридических лиц, физических лиц ‑ индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (в части п. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.5.1.1., 3.2.1. Тарифов).

С 01.01.2020 года вносятся изменения в условия предоставления SMS-сервисов по корпоративным картам ПАО АКБ «Связь-Банк», в том числе картам, эмитированным АО «Глобэксбанк» и переведенным на обслуживание в ПАО АКБ «Связь-Банк» в результате реорганизации: