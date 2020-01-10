Шансы рубля протестировать «порог боли» - отметку 60 за доллар - возросли

С начала 2020 года прошло всего несколько дней, но факт остаётся фактом: рубль по-прежнему демонстрирует лучшую доходность в мире от операций Carry trade (+1,45%), отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер». По словам аналитика шансы российской валюты протестировать «порог боли» – психологическую отметку 60 за доллар – возросли:

– При этом среди всех валют и драгоценных металлов рубль по спот-доходности (+1,32%) уступает только палладию (+6,81%), золоту (+1,88%) и казахстанскому тенге (+1,54%). Курс рубля по отношению к доллару вчера достиг своего лучшего значения с 22 мая 2018 г. на уровне 61.07. В то же время евро упал к рублю до 2-летнего минимума на 67.88.

Несмотря на техническую перекупленность российской валюты, о чем свидетельствует дивергенция на индикаторе RSI (период 14 дней), рубль фундаментально сохраняет потенциал роста и может проверить на прочность психологическую отметку 60 за доллар. Последний раз на этом уровне курс USDRUB был в апреле 2018 года, когда США ввели санкции против «РУСАЛа».

Предварительные инфляционные данные по итогам декабря показали, что индекс потребительских цен в последнем месяце 2019 г. вырос к аналогичному периоду годом ранее на 3,0%. Это близко к нижней границе прогнозного диапазона Банка России (2,9%-3,2%). Продолжающееся укрепление рубля стимулирует замедление инфляции и повышает вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 7 февраля.

Стоит отметить, что Минфин увеличил планируемый объем размещения ОФЗ в 1 квартале 2020 г. до 600 млрд рублей по сравнению с 450 млрд в 1 квартале 2019 г. Потенциал снижения ставок должен помочь ведомству выполнить намеченный план. Спрос иностранных инвесторов, как ожидается, останется высоким, оказывая поддержку рублю.

За счёт длинных праздников «торговый» январь является коротким месяцем. Со второй половины следующей недели российской валюте начнет оказывать локальную поддержку налоговый период, когда экспортеры формируют рублевую ликвидность под выплаты в бюджет.

Конфликт США и Ирана также является фактором поддержки для российской валюты. В случае эскалации конфликта рубль может расти благодаря повышению цен на нефть и золото, в случае деэскалации конфликта — за счет снижения спроса на доллар в качестве «тихой гавани» и повышения аппетита к рисковым активам. При этом, на наш взгляд, деэскалация конфликта и снижение вероятности полноценной войны не приведут к значительному падению цен на нефть, что также благоприятно для российской валюты.

Таким образом, на фоне возможной краткосрочной коррекции курса USDRUB в область 62,00, потенциал дальнейшего снижения сохраняется. Мы по-прежнему считаем отметку 60 рублей за доллар «порогом боли». Если курс попытается его переступить, мы ожидаем сдерживающие рост российской валюты вербальные интервенции со стороны правительства и высокопоставленных финансовых чиновников, а также увеличение ежедневных объёмов покупки иностранной валюты со стороны Минфина/Банка России. Пока рубль ниже 60 за единицу американской валюты не выглядит фундаментально обоснованным. Долгосрочно мы ожидаем сохранения политики условно слабого курса рубля.