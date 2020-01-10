В Бирюсинске к 2021 году построят школу на 520 мест

Школу в Бирюсинске планируют построить к 2021 году. Строительству уже дали старт. Как сообщили в администрации Тайшетского района, проектную документацию привели в соответствие с ценами 2019 года. Стоимость проекта выросла с 316 до 542 миллионов рублей. В ходе корректировки документации число этажей школы было увеличено до пяти (с учётом одного подземного – подвала).

Общая площадь здания составит 13970 квадратных метров. Образовательное учреждение будет рассчитано на 520 мест.

На участке, кроме школы, должны будут обустроить площадки для торжественных построений и подвижных игр, физкультурно-спортивную зону (включая два спортзала), зону отдыха, учебно-опытную зону, хозяйственную зону, дизельную электростанцию, блочно-модульную котельную, трансформаторную подстанцию, проезды и элементы благоустройства.