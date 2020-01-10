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В Иркутской области в отношении директора строительной компании возбуждено два уголовных дела

10 января 2020

В Иркутске в отношении генерального директора строительной фирмы возбуждено два уголовных дела за уклонение от исполнения решений Арбитражного суда Иркутской области. Об этом сообщает УФССП России по Иркутской области. 

Согласно вступившим в законную силу судебным решениям организация обязана исполнить гарантийные обязательства по договорам и выполнить ремонт в детсадах Иркутска и Усолья-Сибирского. А именно: произвести замену оконных блоков, покрасить стены в группах и коридорах, заменить кафельную плитку на полу и стенах, отремонтировать фонари уличного освещения, заменить деформированные крышки на песочницах, устранить дефекты в асфальтовом покрытии по внутреннему периметру территории детских садов, установить противоскользящее покрытие на пандусе и др.   

Генеральный директор компании, достоверно зная о возбуждении исполнительных производств, действий к исполнению судебных решений не принимал. В связи с этим,  в отношении главы фирмы возбуждено два уголовных дела, которые  по окончании расследования будут направлены для рассмотрения в суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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