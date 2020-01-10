В Иркутской области ледовая обстановка всё ещё небезопасна

Государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели выставляют на опасных участках водоёмов Иркутской области вешки и информационные знаки. Всего на контроле инспекторов находится более 200 мест возможного выхода и выезда техники на лёд. Процесс становления льда на акватории озера Байкал и водоёмах южных районов региона продолжается. Во многих местах есть открытые участки воды, а лёд ещё недостаточно прочен, чтобы уверенно выходить на него. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Однако площадь Байкала не позволяет выставить знаки и аншлаги во всех опасных местах. В первую очередь сотрудники обследуют самые популярные места выхода людей на лед.

Сейчас в проливах Малое море и Ольхонские ворота озера Байкал установилось равномерное ледовое поле, толщина льда примерно 15 см. В районе мыса Улан-Хада и Улирба наблюдается открытая вода. В традиционных местах от мыса Улан-Хада до острова Хунык, от мыса Улан-Хада в сторону пролива Ольхонские ворота – трещины шириной от 30 см до 1 метра. В районе острова Ольхон наблюдается открытая вода. Перебраться на Ольхон и обратно можно только на воздушной подушке.

С начала января начался процесс ледообразования на озере в Слюдянском районе. Местами толщина льда составляет от 2-15 см.

В районе поселка Большое Голоустное ледовое поле неравномерное, толщина льда составляет 15-20 см. На удалении 300 метров от берега проходит становая трещина шириной от 20 до 50 метров. Трещина проходит от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль береговой линии поселка Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное до бухты Песчаная.

С 7 января в районе поселка Листвянки наблюдается процесс ледообразования, толщина льда составляет от 5-7 см, местами наблюдаются обширные участки открытой воды.

Зафиксированы многочисленные торосы в районе мыса Лиственничный, где толщина льда составляет 10 см. По заливам реки Ангары толщина льда составляет 15-20 см. По судовому ходу Ангары от её истока до музея Тальцы наблюдается открытая вода.