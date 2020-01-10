Более 4,9 пострадавших от паводка в Приангарье обменяли сертификаты на жильё

По состоянию на 9 января 2020 года управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 4,9 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим семьям. Также управление провело более 1,4 тысячи учетно-регистрационных действий по объектам недвижимости, расположенным в зоне затопления. Об этом сообщили в ведомстве.

Также управление Росреестра по Иркутской области проводит работу по сопоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правообладателях и их объектах недвижимости с информацией в списках министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Всего с августа 2019 года ведомство согласовало 725 списков на 26725 человек.

По состоянию на 9 января 2020 года федеральной кадастровой палатой Росреестра выдано более 100 тысяч выписок из ЕГРН, в том числе подтверждающих права отдельного лица на объекты недвижимости в любом субъекте РФ.