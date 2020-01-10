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Самолёты из Иркутска на остров Ольхон запустила компания «СиЛА»

10 января 2020

Авиакомпания «СиЛА» в январе начала полёты из Иркутска на остров Ольхон. С начала года состоялось уже 4 рейса в Хужир. Об этом сообщила пресс-служба иркутского аэропорта. 

Время в пути – всего час. Триреёса в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 8 утра, в обратном направлении – в 16.30 в эти же дни.

На маршруте работает Ан-28, он берёт на борт до 17 пассажиров. В среднем с начала января из Иркутска на Ольхон и в обратном направлении СиЛА перевезла больше 50 человек.

Билет в одном направлении обойдётся в 5 000 рублей, билет туда и обратно – 9 000.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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