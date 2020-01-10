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В Иркутском районе неизвестные подожгли ритуальный зал и магазин

10 января 2020

Возле Смоленского кладбища в Иркутском районе неизвестные 9 января подожгли ритуальный зал, на следующий день магазин ритуальных услуг. Полиция проводит доследственную проверку. Сейчас ищут причастных к инциденту. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Граждан, обладающих более детальной информацией о причинах и обстоятельствах этих происшествий, просят обратиться в полицию, позвонить по телефону 02 (с мобильного – 102) либо оставить сообщение по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области: 8(3952)21-68-88.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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