В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» ведется чистовая отделка и монтаж инженерных систем

В Иркутске каркас здания Центра по хоккею с мячом конькобежным видам спорта «Байкал» полностью готов, кровельные работы закончены. Сейчас завершаются работы над фасадной частью – выполняется чистовая облицовка. Во внутренних помещениях ведется чистовая отделка. Особо внимание уделяется инженерным системам, система пожаротушения в ближайшее время уже будет тестироваться. В конце февраля проведут тестовую заливку льда. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы на объекте велись все праздничные дни, в круглосуточном режиме. На сегодня в две смены работает около 900 человек.

- Мы сегодня договорились с подрядной организацией об увеличении количества людей. Также необходимо провести комплексное тестирование на безопасность, - сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Справка

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.