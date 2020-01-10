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В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» ведется чистовая отделка и монтаж инженерных систем

10 января 2020

В Иркутске каркас здания Центра по хоккею с мячом конькобежным видам спорта «Байкал»  полностью готов, кровельные работы закончены. Сейчас завершаются работы над фасадной частью – выполняется чистовая облицовка. Во внутренних помещениях ведется чистовая отделка. Особо внимание уделяется инженерным системам, система пожаротушения в ближайшее время уже будет тестироваться. В конце февраля проведут тестовую заливку льда. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Работы на объекте велись все праздничные дни, в круглосуточном режиме. На сегодня в две смены работает около 900 человек.  

 - Мы сегодня договорились с подрядной организацией об увеличении количества людей. Также необходимо провести комплексное тестирование на безопасность, - сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Справка
Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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