В Иркутске зарегистрировано 4 случая кори

Четыре случая кори среди взрослого населения зарегистрировано в Иркутске в с 25 по 31 декабря 2019 года. Трое заболевших прибыли из ближнего зарубежья. Об этом сообщило министерство здравоохранения Иркутской области.

Проводится дополнительная иммунизация населения, ежедневное наблюдение за контактными лицами. С 31 декабря 2019 по 1 января 2020 года проведена дополнительная иммунизация 328 человек, 618 человек находятся под динамическим наблюдением медицинских работников.

Корь – одна из самых быстро распространяющихся среди не привитых граждан вирусных инфекций. Возбудитель кори – вирус, который передается воздушно-капельным путем, при чихании, кашле, во время разговора. Источник инфекции – только больной корью человек. Риску заболеть корью подвергается любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори (не привитой или не болевший корью), даже при кратковременном общении с больным. Заразиться можно в автотранспорте, в магазине, а если в доме есть заболевший корью - то в подъезде или в лифте. Наиболее распространенные симптомы кори включают в себя: повышение температуры тела, кашель, конъюнктивит, поэтапное появление сыпи. Источником и инфекции является заболевший с последнего дня инкубационного периода заболевания до 5 дня с момента появления сыпи.

Корь – это опасное инфекционное заболевание, которое может вызвать иммунную недостаточность, серьезные осложнения (пневмонии, а также тяжелые заболевания нервной системы - энцефалиты, приводящие к отеку мозга, менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты), вплоть до неблагоприятных исходов. Особенно тяжело болеют взрослые и дети грудного возраста. При заболевании беременной женщины возможно внутриутробное заражение плода, что опасно развитием осложнений и тяжелого заболевания у еще не родившегося ребенка.

Медики Приангарья напоминают, что наиболее эффективная мера профилактики кори и ее осложнений – вакцинация.

Если у вас или ваших домочадцев поднялась температура, появились симптомы заболевания с катаральными явлениями (головная боль, слабость, кашель) и/или сыпью, необходимо остаться дома и вызвать врача. Так вы защитите окружающих от распространения заболевания.