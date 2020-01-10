Подведены итоги грантового конкурса ИНК «Энергия родной земли»

Иркутская нефтяная компания подвела итоги первого грантового конкурса «Энергия родной земли». Победителями стали восемь социально-значимых проектов, которые будут реализованы на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов в 2020 году. Об этом сообщили в компании.

На реализацию этих инициатив ИНК направит 2 миллиона рублей.

На конкурс поступило 36 заявок, по 18 с каждой территории. Перед экспертами стояла непростая задача – выбрать из них лучшие общественные инициативы.

- Заявки были представлены во всех 5 номинациях. Все заявки реалистичные, основанные на потребностях территории, людей, опыте заявителей, - отметила эксперт конкурса, менеджер программ Межрегионального общественного фонда "Сибирский центр поддержки общественных инициатив" Ирина Макеева.

Больше всего конкурсных заявок поступило на участие в номинации «Развитие человеческого потенциала». Работы были продуманы и проработаны детально, поэтому было принято решение оказать грантовую поддержку нескольким проектам, которые будут реализованы в Усть-Куте. В частности, лучшими были признаны проекты по дистанционному обучению компьютерной грамотности и по обустройству уголка сенсорной интеграции для детей-инвалидов, развитию военно-патриотического и профориентационного центра, по созданию передвижной выставки к Дню Победы, а также проект, направленный на пополнение материально-технической базы клуба общения ветеранов. В других номинациях лучшими были признаны проекты по созданию школы экологической грамотности в Усть-Куте, оборудованию галокамеры в детском дошкольном учреждении поселка Железногорск-Илимский и обустройству парка в поселке Радищев.

- Тем, кто не вошел в число победителей, мы готовы помочь доработать проекты для участия в конкурсе в следующем году или же рекомендуем подать заявку на соискание грантовой поддержки в других конкурсах, - отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО «ИНК» Ольга Харина.

Напомним, в октябре 2019 года ИНК объявила конкурс на соискание грантов для реализации социально-значимых проектов среди некоммерческих организаций (НКО) и муниципальных учреждений Усть-Кутского и Нижнеилимского районов. Задачи конкурса – выявление и поддержка общественных инициатив и проектов НКО, содействие решению актуальных социальных задач и стимулирование разработки новых подходов к решению социально-значимых проблем.

Как отметили организаторы, в 2020 году конкурс будет продолжен. В перспективе он расширит свою географию и станет традиционным. ИНК готова оказывать консультационную поддержку при реализации проектов-победителей.