В России гостиницы с фондом более 15 номеров не смогут работать без классификации

Владельцы гостиниц, в которых более 15 номеров, будут нести ответственность за отсутствие свидетельств о присвоении им определенной категории.Закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии.

За нарушение предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки за последний календарный год.

Положение об обязательной классификации российских отелей было утверждено в феврале 2019 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация стала обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года – для всех гостиниц.