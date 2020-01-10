Снег и морозы до -34 градусов прогнозируют на выходные в Иркутской области

В Иркутской области 11 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти 2-7 м/с, в северных районах местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -11,-16°, в пониженных формах рельефа -21,-26°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -11,-13°.

По области 12 января переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в северо-восточных районах при облачной погоде до -15°, днем -13,-18°, в пониженных формах рельефа -22,-27°.