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Снег и морозы до -34 градусов прогнозируют на выходные в Иркутской области

10 января 2020

В Иркутской области 11 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти 2-7 м/с,  в северных районах местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -11,-16°,  в пониженных формах рельефа -21,-26°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер  переменный до 5 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -11,-13°.

По области 12 января переменная облачность, местами небольшой снег, ветер  юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в северо-восточных районах при облачной погоде до -15°, днем -13,-18°, в пониженных формах рельефа  -22,-27°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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