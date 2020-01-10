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В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

10 января 2020

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ министры внесут на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Об этом сообщают «Известия». 

— Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — поддержала кабмин глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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