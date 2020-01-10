ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Нэклис-Банк». По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Нэклис-Банк:



– полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов;

– проводил операции, имеющие признаки вывода активов;

– нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



В результате проведенных Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала).

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Нэклис-Банк профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Нэклис-Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.