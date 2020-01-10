14 января состоятся публичные слушания по генеральному плану города Тулуна

14 января состоятся публичные слушания по генеральному плану Тулуна. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить информационную работу с населением по этому вопросу. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Жители должны принять активное участие в публичных слушаниях. Людям необходимо знать, как будет развиваться территория, на которой они живут, - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области.

Все документы будут проанализированы специалистами АО «ДОМ.РФ». В течение месяца дадут свои предложения.

- Если понадобится корректировка проектов по планированию микрорайонов Березовая Роща и Угольщиков в Тулуне с точки зрения создания комфортной городской среды, «ДОМ.РФ» совместно с выпускниками курсов «Архитекторы.рф» готов оперативно и качественно сделать эту работу, - сказал заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области Екатерина Протасова добавила, что специалисты из нашего региона-выпускники курсов «Архитекторы.рф» готовы принять участие в подготовке дизайн-проектов по благоустройству в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков, что сформирует качественную городскую среду для жителей Тулуна.