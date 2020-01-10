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14 января состоятся публичные слушания по генеральному плану города Тулуна

10 января 2020

14 января состоятся публичные слушания по генеральному плану Тулуна. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить информационную работу с населением по этому вопросу. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

- Жители должны принять активное участие в публичных слушаниях. Людям необходимо знать, как будет развиваться территория, на которой они живут, - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области.

 Все документы будут проанализированы специалистами АО «ДОМ.РФ». В течение месяца дадут свои предложения.

- Если понадобится корректировка проектов по планированию микрорайонов Березовая Роща и Угольщиков в Тулуне с точки зрения создания комфортной городской среды, «ДОМ.РФ» совместно с выпускниками курсов «Архитекторы.рф» готов оперативно и качественно сделать эту работу, - сказал заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области Екатерина Протасова добавила, что специалисты из нашего региона-выпускники курсов «Архитекторы.рф» готовы принять участие в подготовке дизайн-проектов по благоустройству в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков, что сформирует качественную городскую среду для жителей Тулуна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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