Новости

Владимир Крекотень возглавит «Открытие Брокер»

10 января 2020

Совет директоров АО «Открытие Брокер» утвердил Владимира Крекотеня в должности генерального директора компании.

Владимир Крекотень работает в АО «Открытие Брокер» с октября 2006 года. В 2009 году он возглавил департамент маркетинга и продаж, в 2011 году стал заместителем генерального директора, а в 2018 году – первым заместителем генерального директора компании. С августа по декабрь 2019 года исполнял обязанности генерального директора.

2019 год стал для «Открытие Брокер» одним из самых успешных. Во втором полугодии объем активов под управлением достиг исторического максимума, превысив 200 млрд рублей, количество клиентов увеличилось до 230 тыс. человек.

Ключевые задачи «Открытие Брокер» на 2020 года – усиление продуктовых фабрик в составе платформы «Открытие Инвестиции», развитие digital-каналов продаж и обслуживания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Потерянная пятилетка». Как и почему россияне научились экономить
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании