Владимир Крекотень возглавит «Открытие Брокер»

Совет директоров АО «Открытие Брокер» утвердил Владимира Крекотеня в должности генерального директора компании.

Владимир Крекотень работает в АО «Открытие Брокер» с октября 2006 года. В 2009 году он возглавил департамент маркетинга и продаж, в 2011 году стал заместителем генерального директора, а в 2018 году – первым заместителем генерального директора компании. С августа по декабрь 2019 года исполнял обязанности генерального директора.

2019 год стал для «Открытие Брокер» одним из самых успешных. Во втором полугодии объем активов под управлением достиг исторического максимума, превысив 200 млрд рублей, количество клиентов увеличилось до 230 тыс. человек.

Ключевые задачи «Открытие Брокер» на 2020 года – усиление продуктовых фабрик в составе платформы «Открытие Инвестиции», развитие digital-каналов продаж и обслуживания.