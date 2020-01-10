Список кандидатов на должность ректора ИГУ утвердят 24 января

24 января ученый совет Иркутского государственного университета утвердит список кандидатов на пост ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, решение приняли 9 января на внеочередном заседании.
Участие в заседании приняли 44 из 45 членов совета.
|
Новости
Список кандидатов на должность ректора ИГУ утвердят 24 января10 января 2020
24 января ученый совет Иркутского государственного университета утвердит список кандидатов на пост ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, решение приняли 9 января на внеочередном заседании.
Участие в заседании приняли 44 из 45 членов совета.
/ Сибирское Информационное Агентство /
«Потерянная пятилетка». Как и почему россияне научились экономить
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2020.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Гл. редактор - Герасимова Е.В.