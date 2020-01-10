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Список кандидатов на должность ректора ИГУ утвердят 24 января

10 января 2020

24 января ученый совет Иркутского государственного университета утвердит список кандидатов на пост ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, решение приняли 9 января на внеочередном заседании. 

Участие в заседании приняли 44 из 45 членов совета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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