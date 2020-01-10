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Перевозки пассажиров с вокзалов и станций ВСЖД увеличились на 3,4 % в 2019 году

10 января 2020

В январе-декабре 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено около 3 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на   3,4 %. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Пассажирские перевозки на электричках остались на прежнем уровне, перевезено свыше 10 млн человек.

Всего за двенадцать месяцев 2019 года на ВСЖД отправлено более 13 млн пассажиров  (+0,8 % к 2018 году).

В декабре 2019 года в дальнем следовании перевезено около 228 тыс. пассажиров (+2 %), в пригородном –  порядка 716,8 тыс. пассажиров (+ 0,4 %). Всего в декабре  отправлено более 944,5 тыс. пассажиров (+0,8 %).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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