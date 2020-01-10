Увеличен список видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Усолье-Сибирское»

Для комплексного развития Усолья-Сибирского расширен перечень видов экономической деятельности для резидентов территории опережающего развития. Об этом сообщили в региональном правительстве.







Справка



В соответствии с действующим законодательством резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых 5 лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых 5 лет, 10% - в течение следующих 5 лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых 5 лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение 5 налоговых периодов;

- сокращенным размеров страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение 3 лет со дня создания ТОСЭР).

На ТОСЭР предусмотрены к реализации семь дополнительных видов экономической деятельности: «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство прочих готовых изделий», «Ремонт и монтаж машин и оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».В постановлении предусмотрено снижение минимального объема капитальных вложений резидента ТОСЭР, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, до 2,5 млн рублей (вместо 5 млн рублей), минимального количества новых постоянных рабочих мест – до 10 ед. (вместо 20 ед.).