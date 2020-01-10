Подведены итоги оценки покрытия мобильной связью 32 автодорог общего пользования федерального назначения

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения за 4 квартал 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на восьми автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181, А-180 «Нарва», А-280, А-290, А-310.

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

Худшее покрытие на трассах А-360 «Лена» (ПАО «МТС» - 66,2%, ПАО «МегаФон» - 72,3%, ПАО «ВымпелКом» - 27,8%, ООО «Т2 Мобайл» - 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» - 79,8%, ПАО «МегаФон» - 75,5%, ПАО «ВымпелКом» - 77,5%, ООО «Т2 Мобайл» - 56,6%).

Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и т.д. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.