«Ираэро» потребовала от производителя самолетов возмещения почти 2 млрд рублей убытков

Авиакомпания "ИрАэро" направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщил «Интерфакс».

По информации ИА, в парке "ИрАэро" девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и используется перевозчиком как донор запчастей.

В сумму 1,9 млрд рублей, в частности, включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году. Если претензия не будет удовлетворена, то "ИрАэро" готова подать к ГСС иск в арбитражный суд, добавил источник.

Ранее, 30 декабря, ГСС подали иск в Арбитражный суд Москвы к "ИрАэро". Сумма иска составляет 941,4 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.

"ИрАэро" взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, остальные ранее эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и "Ямал". В течение 2018-2019 года ГТЛК подавала несколько исков к "ИрАэро" в связи с долгами за аренду SSJ-100, однако все эти дела завершились мировыми соглашениями.