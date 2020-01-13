Василий Фролов: Рост загрузки на ВСЖД не помешает реализации инвестпроектов в Иркутской области

Существенный рост грузооборота на Восточно-Сибирской железной дороге, который наблюдается в последние годы, не помешает реализации крупных инвестиционных проектов на севере Иркутской области, потому что идет активный процесс модернизации самой дороги. Об этом сообщил начальник ВСЖД Василий Фролов во время пресс-конференции, посвященной итогам работы дороги в 2019 году.

– За последние 5 лет по уровню объема грузовых перевозок мы приросли на Транссибе на 41%, на БАМе – на 68%. Такой рост стал возможен только благодаря масштабной модернизации дороги. Понимая высокую востребованность объектов железнодорожной инфраструктуры, компания целенаправленно продолжает реализацию долгосрочной правительственной программы развития дороги, – отметил Василий Фролов.

В 2019 году в рамках этой программы на ВСЖД закончено строительство и подготовлено к сдаче 19 объектов: новые разъезды, тяговые подстанции и несколько крупных проектов, общий объем инвестиций за прошедший год составил 42,1 млрд рублей. В 2020 году активная модернизация продолжится.

– В 2020 году мы ожидаем завершение первого этапа развития БАМа, – рассказал начальник ВСЖД. – Когда будут обустроены частично вторые перегоны, двухпутные вставки, разъезды, тогда существенно вырастет пропускная способность отдельных станций.

В пример он привел один из крупных объектов в Иркутской области, который был сдан буквально в конце декабря 2019 года – это станция Вихоревка. Обновление сортировочной горки позволило увеличить перерабатывающую способность станции на 60% до 1200 вагонов в сутки и перераспределить нагрузку с других сортировочных станций ВСЖД.

Начальник дороги напомнил, что полную модернизацию БАМа и Транссиба планируется завершить в 2024 году. Тогда пропускная способность БАМа согласно паспорту проекта увеличится на 66,8 млн до 120 млн тонн грузов в год, а Транссиба – до 180 млн тонн грузов в год.

– Поэтому повышенная загрузка дороги инвестпроектам Иркутской области не грозит, железная дорога к ним активно готовится, – в заключении отметил глава ВСЖД.