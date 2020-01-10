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Большинство работодателей обращают внимание на внешность

10 января 2020

В России 66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь при трудоустройстве и продвижению по карьерной лестнице. 24% не наблюдают подобной зависимости. Взаимосвязь между привлекательностью и карьерным ростом сотрудников в собственной компании представители работодателей в среднем оценили на 4,8 балла из 10. Об этом сообщает Superjob. 



В пользу привлекательной внешности при устройстве на работу верят 6 из 10 россиян. Практически каждый четвертый (24%) считает, что хорошие внешние данные не влияют на трудоустройство и карьерный рост.

По сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными ранее, представители компаний стали реже отмечать зависимость между внешней привлекательностью и приемом на работу: 82% в 2009 году и 66% сейчас. Россияне также стали реже наблюдать влияние привлекательности на трудоустройство и продвижение по службе: так, в 2007 году о пользе привлекательной внешности говорили 84% представителей экономически активного населения, в 2009 году — 77%, сегодня — 60%.

В социологических опросах приняли участие 500 представителей компаний-работодателей и 3000 россиян в возрасте старше 18 лет из всех округов страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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