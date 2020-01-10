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Иркутская область может стать участником федерального проекта по оказанию паллиативной помощи «Регион заботы»

10 января 2020

Возможность включения Иркутской области в федеральный проект общероссийского народного фронта «Регион заботы» обсудил врио губернатора региона Игорь Кобзев с председателем общественной организации «Иркутский областной совет женщин» Галиной Терентьевой и председателем правления Иркутского областного общественного благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» Дарьей Дель. Об этом сообщили в областной администрации. 



Сейчас в федеральный проект входит 25 регионов России. В его рамках предполагается совершенствование региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей оказание паллиативной помощи, содействие в обучении медицинских работников, внедрение системы учета и мониторинга.

- Я дам поручения профильным ведомствам провести необходимые мероприятия по включению региона в программу, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Также на встрече обсудили вопросы подготовки к проведению в Иркутске «Областного женского форума». В этом году он будет посвящен участию женских общественных организаций в реализации пяти национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Экология».

В феврале по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке к проведению форума.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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