Альфа-Банк досрочно погасит $250 млн субординированного займа

Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированного займа объемом $250 млн, привлеченного в 2014 году по ставке 9,5% годовых. В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых успешных выпусков субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке 5,95% годовых.

Включение нового займа в капитал Альфа-Банка обеспечило повышение норматива Н1.0 до 12,78% (на 18.12.2019), что существенно превышает требуемый с 01.01.2020 минимальный уровень в 11,50% с учетом всех надбавок. Таким образом, комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить более дорогой займ 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля.

«Будучи качественным эмитентом, Альфа-Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 года. Благодаря активному интересу инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии, мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом – в общей сложности $850 млн под 5,95%. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 года снизит стоимость привлеченного капитала», - подчеркнул главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В декабре 2019 года Альфа-Банк получил соответствующее согласование Банка России. Технически досрочное погашение, предусмотренное документацией через 5 лет и 3 месяца с даты привлечения средств, состоится 18 февраля 2020 года, одновременно с выплатой начисленных процентов.