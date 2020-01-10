Правительство обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей

Дополнительные льготы для владельцев электрокаров в России. Коммерсант пишет, что в правительстве РФ обсуждают возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей. Предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога, разрешить им езду по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и свободно ездить по платным трассам. Минфин против такой инициативы. Сейчас в РФ порядка 4,6 тыс. электромобилей.



Подробнее на БКС Экспресс:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zavtrak-investora-chem-padenie-samoleta-v-irane-mozhet-obernut-sia-dlia-aeroflota

Дополнительные льготы для владельцев электрокаров в России. Коммерсант пишет, что в правительстве РФ обсуждают возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей. Предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога, разрешить им езду по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и свободно ездить по платным трассам. Минфин против такой инициативы. Сейчас в РФ порядка 4,6 тыс. электромобилей.



Подробнее на БКС Экспресс:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zavtrak-investora-chem-padenie-samoleta-v-irane-mozhet-obernut-sia-dlia-aeroflota

В правительстве РФ обсуждают возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей, пишет Коммерсант.

Предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога, разрешить им езду по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и свободно ездить по платным трассам. Минфин против такой инициативы. Сейчас в РФ порядка 4,6 тыс. электромобилей.

