Новости

Правительство обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей

10 января 2020
Дополнительные льготы для владельцев электрокаров в России. Коммерсант пишет, что в правительстве РФ обсуждают возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей. Предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога, разрешить им езду по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и свободно ездить по платным трассам. Минфин против такой инициативы. Сейчас в РФ порядка 4,6 тыс. электромобилей.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zavtrak-investora-chem-padenie-samoleta-v-irane-mozhet-obernut-sia-dlia-aeroflota
Дополнительные льготы для владельцев электрокаров в России. Коммерсант пишет, что в правительстве РФ обсуждают возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей. Предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога, разрешить им езду по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и свободно ездить по платным трассам. Минфин против такой инициативы. Сейчас в РФ порядка 4,6 тыс. электромобилей.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zavtrak-investora-chem-padenie-samoleta-v-irane-mozhet-obernut-sia-dlia-aeroflota

В правительстве РФ обсуждают возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей, пишет Коммерсант.

Предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога, разрешить им езду по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами и свободно ездить по платным трассам. Минфин против такой инициативы. Сейчас в РФ порядка 4,6 тыс. электромобилей.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Потерянная пятилетка». Как и почему россияне научились экономить
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании