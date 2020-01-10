ИАЦ «Альпари»: Тенге настроен на стабильный год

Казахстанский тенге за 2019 год в паре с долларом США понизился чуть более чем на 2% - величина, прямо скажем, незначительная. Можно говорить о том, что внутри года тенге был довольно стабильным благодаря нормализации внешнего фона, где улучшились взгляды на риск, и с точки зрения стабильных цен на нефть. Декабрь при этом оказался для казахстанского тенге месяцем крайне удачным.

Вполне возможно, что в новом 2020 году доллар США останется в коридоре 380-400 тенге, EUR проторгуется в пределах 418-430 тенге, рубль сохранится в диапазоне 6,05-6,20 тенге, китайский юань - в рамках 54-56 тенге.

На мой взгляд, сейчас все еще преждевременно говорить о том, что в этом году «казахстанец» окажется менее зависимым от поведения доллара и рубля. Для того, чтобы зависимость сократилась на самом деле, нужно сосредоточиться на внутренних проектах и импульсах роста. Тогда национальная валюта Казахстана станет более независимой.

В моменте для тенге, как и для любой валюты развивающейся экономики, очень важно развития событий в конфликте между США и Ираном. Пока история теряет остроту, но она явно не завершена - просто повисла в воздухе, пока стороны анализируют действия друг друга. Как только тут появится новый поворот, рынки начнут реагировать. Если нефть снова пойдет вверх, тенге тоже укрепится.

Общее отношение к риску на мировых рынках капитала сохраняется, скорее, положительным, и способствует большей устойчивости казахстанской валюты.

Новую неделю января американская валюта может провести в диапазоне 376-378,50 тенге, евровалюта - 418-422 тенге, рубль - 6,10-6,18 тенге, юань - 54-55 тенге.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»