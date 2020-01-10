Предпринимательство – это особый божий дар

Американский фонд Insight Partners договорился о покупке за $5 млрд стартапа Veeam Software, основанного предпринимателями из России. Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Veeam разрабатывает различные продукты в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. Veeam изначально позиционировала себя как западная компания. С Россией ее связывают основатели и то, что большинство разработчиков софта Veeam находятся в Российской Федерации. Но не совсем понятно, захочет ли в будущем американский владелец полагаться на разработку в России, учитывая геополитическую ситуацию.

Ориентировочно выручка компании составляет $1 млрд., чистая прибыль достигает $100 млн. Таким образом, мультипликатор P/S(отношение рыночной цены акции к выручке) равен 5, а P/E (соотношение цены к прибыли) составляет 50. Учитывая перспективы компании, мультипликаторы могли бы быть и выше. С другой стороны, любой основной акционер компании, находящийся в здравом рассудке, всегда является финансовым инвестором. И пять миллиардов долларов – это деньги. Так или иначе, владельцев компании можно поздравить со сделкой.

В очередной раз опровергнут популярный оппозиционный миф, что все российские олигархи сделали свое состояние на воровстве и приватизационных сделках 90-х. Как мы видим, основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов просто хорошо «монетизировали» свои мозги. Время меняется, и олигархов первой волны постепенно теснят представители инвестиционной и информационной индустрии. Напомним, самый известный российский инвестиционный банкир Рубен Варданян удачно продал «Тройку Диалог» в 2011 за $1 млрд, также как чуть ранее и за меньшие деньги собственники UFG и «Атона».

При этом олигархи первой волны также были разные. Борис Березовский конечно очень спорная, даже мрачная фигура. А вот, например, Вагит Алекперов и его команда создали из советских нефтяных активов абсолютно рыночный «Лукойл». Вместе с ними заработало множество миноритарных акционеров. Выход государства из капитала «Лукойла», вероятно, был не самой лучшей сделкой.

За последние 20 лет грубо основные макроэкономические индикаторы выросли в реальном выражении в 2 раза и в 10 раз в долларах. Соглашусь с Анатолием Чубайсом. Успех России в значительной степени связан с предпринимательским талантом российских менеджеров и олигархов. Они создали множество успешных компаний. Экономическая теория гласит, что предпринимательство это особый дар, который есть только у небольшого процента людей, и за который рыночная экономика платит данным персонам щедрое вознаграждение. Большинство россиян с этим вряд ли согласятся. Все хорошо помнят нищету 90-х годов прошлого века. Мы не хуже основателей Veeam. Однако невидимая рука рынка не всегда ласкова, но однозначно всегда справедлива.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»