В Калининградской области открылся импортозамещающий металлургический завод

В городе Озерск Калининградской области состоялось торжественное открытие завода по производству медной катанки Группы компаний «Балтийский провод». Инвестиционный проект был реализован при поддержке Россельхозбанка, а также Фонда развития промышленности и Фонда развития промышленности Калининградской области. Важность предприятия заключается в его импортозамещающей роли. Производство в объеме 5 тыс. тонн в год позволит Калининградской области перейти при изготовлении кабельной продукции с закупок сырья из ЕС на собственное.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.«Реализация этого проекта стала результатом плодотворного сотрудничества бизнеса с государством, институтами поддержки, банковским сектором. Меры поддержки, которое новое предприятие получает в качестве резидента калининградской ОЭЗ и заёмщика фондов развития промышленности, помогли решить задачу импортозамещения в производстве медной катанки, создать новые рабочие места в удаленном от областного центра муниципалитете», – заявил Дмитрий Кусков, особо отметив вклад Россельхозбанка в реализацию стратегических важных для региональной экономики инвестпроектов.Современное высокотехнологичное оборудование уже позволило изготовить первую партию продукции.«Очень важно добиваться самостоятельности России и в АПК, и в промышленности, и в других отраслях. Открытие завода позволит Калининградской области успешно выполнить задачу по импортозамещению в части производства собственной кабельной продукции. Россельхозбанк сотрудничает с ГК «Балтийский провод» с 2015 года, за это время вдвое вырос ассортимент, модернизировано оборудование, запущен новый производственный цех. Впереди новые амбициозные и полезные для экономики и общества задачи, и все вместе мы их выполним», – сказала Директор Калининградского регионального филиала РСХБ Инесса Мусина.Ранее ГК «Балтийский провод», который изготавливает проволоку, провода и стренгу, приобретал медную катанку в Евросоюзе.«На наших глазах произошло знаменательное событие – мы можем производить собственную продукцию из собственных полуфабрикатов. Завод снял необходимость в импортировании медной катанки. Хочу поблагодарить за содействие Правительство Калининградской области, Фонд развития промышленности, Россельхозбанк – мы сообща добились очень важного результата», – отметил учредитель ГК «Балтийский провод» Мухадин Емкужев.Старт проекту общей стоимостью 90 млн рублей был дан в 2018 году. Россельхозбанк обеспечил гарантийную поддержку и оборотное финансирование.