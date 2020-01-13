Инфляция надавит на ставку Банка России

По итогам 2019 года, согласно данным Росстата, инфляция потребительских цен составила 3%. Напомним, что в ноябре темпы годовой инфляции были выше и составляли 3,5%, а в октябре – 4%. За декабрь рост темпов инфляции потребительских цен составил, тем не менее, 0,4% к ноябрю, по сравнению с ростом на 0,3% в ноябре к октябрю.

Пищевая (продовольственная инфляция) в России составила за 2019 год 2,6% (в декабре 2019 года по сравнению с ноябрём цены на продовольствие выросли на 0,7%). Непродовольственные товары подорожали в 2019 году на 3%, а в декабре рост цен на эту товарную группу составил 0,1% к ноябрю. А вот цены на услуги в 2019 году выросли на 3,8%, а в декабре – на 0,2% в месячном исчислении.

Таким образом, основным драйвером роста инфляции потребительских цен в 2019 году стали цены на услуги, которые подорожали больше, чем в целом инфляция по стране, а цены на продовольствие, в том числе летняя и сентябрьская продовольственная дефляция, сдерживали рост цен. Больше всего подорожали в 2019 году крупа и бобовые (на 15,2%), табачные изделия (на 11%), а также сливочное масло (на 10%). В секторе услуг больше всего за год подорожали услуги пассажирского транспорта и водоотведения (на 6-6,1%), также выросли цены на платные образовательные услуги (на 5,6%). При этом цены на автомобильный бензин в 2019 году выросли всего на 1,9%, а в декабре даже не изменились по сравнению с ноябрём.

Исходя из данных Росстата о существенном замедлении темпов инфляции в 2019 году, полагаем, что Банк России на февральском заседании может принять решение о новом понижении ключевой процентной ставки, вероятнее всего, до 6%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»