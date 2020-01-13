Предложения по новому генплану Листвянки должны быть представлены до 1 мая 2020 года

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня находится в рабочей поездке в поселке Листвянка. Цель – определить перспективы развития этого населенного пункта, найти пути решения проблемных вопросов, в том числе связанных с законодательными ограничениями, поскольку поселок находится в пределах Центральной экологической зоны озера Байкал и национального парка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Основная проблема Листвянки заключается в принятом муниципалитетом генеральном плане и внесенными в него изменениями, которые природоохранная прокуратура считает незаконными. Игорь Кобзев поручил вернуться к разработке документа и представить предложения до 1 мая текущего года.

Также ВрИО главы региона поручил создать рабочую группу по строительству объекта «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка». Природоохранная прокуратура считает строительство этого объекта незаконным, поскольку заказчиком является муниципалитет, а производиться работы должны на федеральных землях национального парка. Дело рассматривается в суде. Кроме того, существуют проблемы с подрядной организацией и самим проектом.

Между тем, берегоукрепление в поселке Листвянка является для поселка важной инфраструктурной целью. Мероприятие связано с защитой населения и территории Листвянки от негативного воздействия вод Байкала, подмывающих береговую линию. В результате обрушения берега страдает и акватория самого озера, в которое попадают загрязняющие вещества. В зону обрушения также попадает дорога, являющаяся единственной сухопутной связующей транспортной артерией с Иркутском, в мае прошлого года на одном из участков уже пришлось проводить аварийно-восстановительные работы. Указанные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью жителей Листвянки, туристов и иных лиц, в том числе участников дорожного движения.

– Создаем рабочую группу из всех заинтересованных сторон: представителей научного сообщества, муниципалитета, органов исполнительной власти региона, национального парка, надзорных органов. Договариваемся, разрабатываем «дорожную карту» и идем по этому пути, – поручил Игорь Кобзев.