В Ангару попали неочищенные отходы

Загрязнение р. Ангара зафиксировано в Иркутске из-за сброса неочищенных стоков. Об этом сообщает ТАСС.

В интернете распростанилось видео, на котором в Ангару сливается неочищенная жидкость. Вода при этом покрывается пеной.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура эту информауию направили в Росприроднадзор для проверки.

Как сообщила ТАСС природоохранный прокурор Наталья Рягузова, по предварительной информации, это левобережные очистные сооружения, они находятся в плачевном состоянии и требуют проведения серьезных ремонтных работ.

- Видео в социальных сетях было записано в 21:50 в субботу, стало известно контролирующим органам в воскресенье, выезжать и брать пробы уже бессмысленно, поскольку из-за течения реки все размывается, - сказала Рягузова.

Она добавила, что зафиксирован сам факт загрязнения, возможно, не сработала очистка.

Прокурор сообщила, что очистные сооружения эксплуатирует муниципальное предприятие "Водоканал". Сброс неочищенных стоков был разовым, они смешались с водой, в связи с чем, невозможно оценить нанесенный ущерб. Хотя такое случается периодически

- Сейчас мы смотрим, какие действия последуют от Росприроднадзора. Если будет пассивная позиция, то будем принимать меры. Возможно, будет судебный иск, потому что необходимо эти очистные сооружения заставить работать в экологическом русле, - сказала Рягузова.