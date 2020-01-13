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В Олхе продолжается режим ЧС

13 января 2020

В д. Олха Шелеховского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 10 января из-за промерзания русла водоотводного канала ручья «Винокурный». Появилась угроза подтопления домов в деревне и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов – Большой луг». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

Уровень воды в реке Олха 12 января остается в пределах нормы (107-110 см). Критический уровень начала подтопления от реки Олха приусадебных участков составляет 220 см. Достижение критической отметки уровня не прогнозируется. Подтопленных жилых домов, приусадебных участков и автомобильной дороги нет.

Обустроен вал для защиты автомобильной дороги и  домов протяженностью 200 метров, завершены работы по созданию отводного канала до реки Олха (400 метров), расчистили русло ручья до дороги областного значения. Сегодня в Олхе проводится расчистка русла возле дороги и промывка горячей водой водопропускной трубы. В работах задействовано 15 человек и 6 единиц техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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