В России изменят систему оплаты труда учителей

В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете». Речь идет о распределении фонда оплаты труда: изменения будут предполагать 70% на оклады за одну ставку, а оставшиеся 30% — на надбавки и стимулирующие выплаты, пояснила она.

Минпросвещение и ранее требовало от школ, чтобы базовые оклады учителей составляли не менее 70% фонда оплаты труда школы, но это требование выполняли всего в 20 регионах из 85. Сейчас субъекты и муниципалитеты самостоятельно определяют пропорцию выплат.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки... Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой (вице-премьер РФ — “Ъ”) сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями»,— сказала госпожа Васильева.